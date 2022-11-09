انت الان تتابع خبر عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقترب موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022، وسيبدأ هذا الحدث الكروي الكبير يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، وستقام المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف قطر ونظيره الإكوادور على ملعب البيت في السادسة مساًء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم بقطر 2022، حيث تضم هذه البطولة الكبرى 32 منتخبًا، وستكون تلك المرة هي الأخيرة التي سيشارك فيها هذا العدد من المنتخبات، بعد تقسيمهم في المونديال إلى 8 مجموعات، تتنافس 4 منتخبات في كل مجموعة، ويصعد المتصدر والوصيف للدور الثاني.

وتنفرد إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بإذاعة 22 مباراة مجانًا إلى المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر قناة bein Sports HD 1 المفتوحة، بالإضافة إلى مباراتي الافتتاح والنهائي.

كما استطاعت بعض القنوات المفتوحة أن تنقل أحداث ومجريات كأس العالم 2022 عن طريق بث عدد من مباريات المونديال، وسط وجود 4 منتخبات عربية هم: قطر والسعودية وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تُنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر beIN Sports Arabia ، وكان توزيع الحقوق على النحو التالي:

قنوات الدول التابعة لأمريكا اللاتينية وهي قنوات “Vrio Corp”

قنوات الدول التابعة للكاريبي وهي قنوات “سبرورتس ماكس”

قنوات الدول التابعة لشبه القارة الهندية وهي قنوات “فياكوم 18”

قنوات الدول التابعة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي قنوات “بي إن سبورتس العربية”

قنوات الدول التابعة لآسيا الوسطي وهي قنوات ساران ميديا.

قنوات الدول التابعة لأفريقيا جنوب الصحراء وهي قنوات سوبر سبورت ونيو ورلد، وآر تي بي إف