انت الان تتابع خبر يتحدى المدير الفني.. الحضري يثير أزمة كبرى في صفوف المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات الماضية أزمة بين روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي وعصام الحضرى مدرب الحراس، داخل صفوف المنتخب الأوليمبى، حيث هدد الحضري بعدم التواجد فى معسكر الفريق المقبل إذا أصر المدير الفني البرتغالي على ضم حارسى مرمى فقط فى المعسكر، الأمر الذي جعل ميكالي غاضبًا من تهديد الحضري له.

أزمة في منتخب مصر الأولمبي

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر عبر إذاعة “أون سبورت إف أم”، عن تفاصيل جديدة في أزمة عصام الحضري والمدير الفني البرزايلي روجير ميكالي.

وقال شوبير أن روجير ميكالي كان يرغب في ضم حارسين مرمى فقط خلال معسكر منتخب مصر في دولة المغرب، ولكن مدرب الحراس عصام الحضري أصر على ضم 3 حراس لمعسكر المنتخب المصري بالمغرب، الأمر الذي جعله يهدد بعدم السفر إلى المغرب رفقة منتخب الفراعنة حال عدم تنفيذ مطالبه بضم 3 حراس.

عصام الحضري يصر على موقفه

وأضاف شوبير أن المدرب البرازيلي رفض حديث وتهديد عصام الحضري، مما جعله يرحب برحيله بعد تهديدات الحضري بعدم السفر رفقة بعثة منتخب مصر إلى المغرب

وأختتم شوبير تصريحاته بأن مسئولى اتحاد الكرة بدأوا البحث عن بديل لعصام الحضرى تحسباً لإصرار ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على موقفه، حيث من المتوقع أن يتم التفكير في إيجاد بديل لعصام الحضري في منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة الضغار.