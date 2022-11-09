انت الان تتابع خبر قرار جديد عاجل بشأن السوبر المصري.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار جديد بشأن كأس السوبر المصري الذي يقام بين بطلي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم تغيير اللائحة بعد نسختها الأخيرة التي خاضها الأهلي والزمالك فى الإمارات.

خالد الغندور يكشف قرار جديد بشأن السوبر المصري

وكتب خالد الغندور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تغيير لائحة السوبر المصري مرة اخري بطل الدوري مع بطل الكأس و في حالة فوز فريق واحد بالبطولتين يلعب وصيف الكأس”.

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الزمالك يخسر كأس السوبر المصري امام الأهلي

وخسر الفريق الاول لنادي الزمالك بنادي الزمالك يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي فى كأس السوبر المصري الذي خاضه الابيض باعتباره بطلا للدوري الممتاز ولكاس مصر، فيما شارك فيه الأهلي باعتباره وصيف البطولتين، وذلك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالامارات.

وسجل أهداف الأهلي برونو سافيو صفقه الأهلي الجديدة فى الشوط الأول ثم كريم فؤاد الهدف الثاني فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليتوج المارد الأحمر باللقب للمرة الثانية عشر فى تاريخه.

جدير بالذكر أن شيكابالا لم يظهر فى الممر الشرفى الذي أقامه لاعبو الأهلي، بسبب اصطحابه مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، للتواجد أثناء تسليم كأس البطولة، ليتوجه بعدها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إلى شيكابالا واعتذر له فى لفتة طيبة نالت إعجاب الجميع.