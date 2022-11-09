موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

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رياض - احمد صلاح - يحظى موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني، باهتمام عشاق الفريق الملكي في كل مكان، حيث تخوض كتيبة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اللقاء الختامي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويستضيف ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الميرنجي، مباراة ريال مدريد ضد قادش في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني “لا ليجا”، والمقرر لها مساء الغد الخميس العاشر من شهر نوفمبر لعام ألفين واثنين وعشرين.

وتنطلق مواجهة الريال أمام ضيفه قادش عند تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المغرب العربي، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة جمعها من أصل 13 مباراة، بواقع تحقيق الفوز في عشر مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في لقاء وحيد، حيث نجح لاعبو الملكي في تسجيل 31 هدفًا كثاني أقوى خطوط الهجوم في الليجا، واستقبلت شباكهم 13 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، مباراة ريال مدريد ضد قادش عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium” وبتعليق صوتي للمعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.