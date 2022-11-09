انت الان تتابع خبر "لازم يمشي".... مفاجاة جديدة بشأن رحيل نجم النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف المدير الفني لمنتجب جنوب إفريقيا البلجيكي ” هوجو بروس” عن مصير اللاعب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضجا أن الحل الأمثل للاعب هو الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، من اجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدم مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر، بالإضافة الى ذلك ايضا تم استبعاده من قائمة الأولاد لشهر نوفمبر الحالي، لمواجهة موزمبيق وأنجولا وديا.

فيما كشفت شبكه ” SABC” الجنوب الإفريقية، بإن اللاعب بيرسي تاو من أفضل اللعبين المتواجدين في الوقت الحالي، نظرا لقدراته الفائقة بجانب ايضا ان اللاعب طريقه لاعبه يحتاج إليها كل مدير فني، و هذا واضح تماما، عندما ترى مع حدث معه خلال الموسم الماضي، فقد انتقل من إصابة لأخرى، قبل أن يتعافى، وبعدها لعب مباراتين أو ثلاث وتعرض للإصابة مرة أخرى، ولم يشارك أمام إثيوبيا وفرنسا، بسبب هذه الإصابات.

وتابع المدير الفني ” بروس” باقي حديثه قائلا: يعد بيرسي تاو من أفضل العناصر التي نحتاج إليها الأنضمام لصفوف فريقينا، حيث نسبه تعافيه قد وصلت ل 100% ولكن تم أستبعاده نظرا لأنه لم يشلرك مع ناديه بشكل مستمر، ، ودعونا نأمل، وفي حال أنه لم ينجح في الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي، فيجب عليه الرحيل في يناير، والبحث عن فريق آخر للحصول على فرصة اللعب.