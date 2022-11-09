عاجل.. الحكم في نظر دعوى النادي الأهلي ضد الزمالك في لافتة نادي القرن بعد قليل

الحكم في نظر دعوى النادي الأهلي ضد الزمالك في لافتة نادي القرن بعد قليل

طالب النادي الأهلي في الدعوى المقدمة للمحكمة الاقتصادية بالتعويض المالي نظراً للضر الذي لحق به نتيجة التصرف المخالف الذي قام به نادي الزمالك ومسئوليه، وكشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن هناك البعض يعتقد بأن هذه الدعوى لتحديد من هو “نادي القرن” ولكن هذا كلام غير صحيح بالمرة، ولم تتطرق الدعوى إليه من الأساس، لأن النادي الأهلي هو نادي القرن، و هذا الموضوع حُسم منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك عندما قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 22/5/2001 بتتويج النادي الأهلي باللقب في احتفالية كبرى أقيمت في جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا، وبالتالي هذه الدعوى مخصصة فقط الحقوق التجارية للنادي الأهلي.

موقف نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور من هذه الدعوى

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق خلال مقطع فيديو له على حسابه في يوتيوب، أن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي تقدم ببلاغ تجاه نادي الزمالك بسبب لافتات نادي القرن وقامت المحكمة بحفظ البلاغ، وأضاف أيضاً أنه تم حفظ البلاغ لأن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وقام الأهلي بالتظلم ضد حفظ البلاغ، ولكن المحكمة قامت أيضاً بحفظ التظلم، كما تم رفض دعوى طلب التعويض.