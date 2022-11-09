انت الان تتابع خبر سبب وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير الذي وافته المنية اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق كرة القدم المصرية خلال الساعات القليلة الماضية عن سبب وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير الذي وافته المنية اليوم الأربعاء وهو الأمر الذي جعل الحزن يخيم على الوسط الرياضي المصري وبالأخص أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين كمسوق لهم ووكيل اعلاني يتفاوض بأسمائهم مع الأندية الراغبة في ضم اي منهم.

وفاة حازم الحديدي

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر عمرو السولية لاعب النادي الاهلي رسالة تعزية للراحل كتب فيها :” اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا يرحمك ويغفرلك يا صاحبى”.