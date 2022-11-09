انت الان تتابع خبر أول رد فعل من رئيس السنغال بعد احتمالية غياب ساديو ماني عن كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاق كأس العالم قطر 2022، والمقرر له يوم 20 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر وذلك بمشاركة 32 منتخبا، وبالرغم من أن منتخبنا المصري لن يتواجد فى كأس العالم هذه النسخة إلا أن محبي ومتابعي الكرة ينتظرون بفارغ الصبر انطلاقها ومعرفة النجوم المشاركين فيها.

وفى مفاجأة صادمة للجماهير، أشارت التقارير الصحفية اليوم عن انباء غياب الزميل السابق لـ محمد صلاح، ساديو ماني عن منتخب بلاده السنغال فى مونديال قطر، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأصيب ساديو ماني فى مباراة فريقه بايرن ميونيخ الألماني أمام فيردر بريمن فى لقاء الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الالماني ، حيث سقط السنغالي فى الدقيقة العشرون من عمر الشوط الأول ليتم تغييره على الفور.

رسالة رئيس السنغال على غياب ساديو ماني عن كأس العالم

وعلق رئيس السنغال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على إصابة اللاعب فقال: «ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل من إصابتك في مباراة بايرن وفيردر بريمن.. ساديو، قلب الأسد.. قلبي معك».

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي يتواجد في المجموعة الأولى برفقه كلا من قطر وهولندا والاكودار، وتأمل الجماهير فى مشاركة ساديو ماني من أجل المساهمة فى مشوار منتخبه فى كأس العالم خاصة أنه قاد السنغال للتأهل بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.