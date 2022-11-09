انت الان تتابع خبر بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وجمعية انجيليك اليوم الأربعاء في الكونفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وجمعية انجيليك اليوم الأربعاء وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات إياب دور الـ32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الكروي الجديد 2022-2023 وهي التي يمني فيها تاكيس جونياس النفس بتحقيق الفوز والعبور لدور المجموعات.

وكان بيراميدز قد تلقى الخسارة يوم الأربعاء الماضي ذهابًا على يد جمعية نيجيليك بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما في النيجر.

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة في التوقيتات التالية :-

الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية

السادسة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر

السابعة التاسعة مساءاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وجمعية انجيليك

ومن المُنتظر أن تنقل فعاليات المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لكافة البطولات المصرية حيث تجري المحاولات على نقلها مباشرةً بعد أن رفض الفريق النيجيري إذاعة مواجهة الذهاب.

في الوقت الذي يمكن فيه مشاهدتها عبر مجموعة من القنوات الاجنبية أبرزها :-

Kanal A Slovenija

Canvas

BT Sport ESPN

BTV Action

يُذكر أن الفريق الفائز بتلك المواجهة سوف ينجح في الوصول لدور المجموعات من البطولة التي تعد ثاني البطولات القارية في القارة السمراء بخلاف بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها الاهلي والزمالك.