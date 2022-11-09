بعد قليل.. الحكم في نظر دعوى النادي الأهلي ضد الزمالك في لافتة نادي القرن

وسبق وأن قام النادي الأهلي بإقامة دعوى قضائية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بعد أن قام مجلس إدارته بتعليق يافطة نادي القرن وهو ما اعتبره مجلس إدارة القلعة الحمراء تعدي صارخ وواضح على جزء من مكونات العلامة التجارية للقلعة الحمراء بهدف الترويج وتحقيق عائد مادي وهو الأمر الذي يخالف كافة اللوائح والقوانين المنظمة.

وطالب محامي القلعة الحمراء في الدعوى أنه طالب بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة التصرف الذي قام به مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وفي مقطع فيديو نشره المستشار مرتضى منصور عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب أكد خلاله أن البلاغ المقدم من نادي الاهلي تم حفظه قبل تقديم تظلم جديد بإنتظار الحكم اليوم.

قبل أن يعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي ان المحكمة الاقتصادية من المُنتظر أن تنظر في الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي بشأن اليافطة في غضون ساعات من اليوم الأربعاء.

يُذكر أن الاهلي قد حصل على جائزة نادي القرن في العام 2000 وهي التي شهدت حصول نادي ريال مدريد على لقب نادي القرن في اوروبا.