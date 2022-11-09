انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة من أبرز الأشياء التي زاد عليها البحث مؤخراً لأنها فيها البطولات الأوروبية والعربية، وتوجود فيه أيضاً مباريات الدوري الأول، وتشتعل الكثير من الأستادات حول العالم للقاء أهم نجوم الكرة.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني.

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا – خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 English إشبيلية – ريال سوسييداد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD إسبانيول – فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD ريال مايوركا – أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 HD

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو – روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي – أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 إنتر – بولوينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا – ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Starz Play App تورينو – سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Starz Play App

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة كولن – باير ليفركوزن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD لايبزيج – فرايبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect أونيون برلين – أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD آينتراخت فرانكفورت – هوفنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 4 HD شالكه – ماينتس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect

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