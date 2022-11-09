الرياضة

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني

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رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة من أبرز الأشياء التي زاد عليها البحث مؤخراً لأنها فيها البطولات الأوروبية والعربية، وتوجود فيه أيضاً مباريات الدوري الأول، وتشتعل الكثير من الأستادات حول العالم للقاء أهم نجوم الكرة.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني.

المباراة الموعد القناة الناقلة
ألميريا – خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 English
إشبيلية – ريال سوسييداد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD
إسبانيول – فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD
ريال مايوركا – أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 HD

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة
ساسوولو – روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1
ليتشي – أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 2
إنتر – بولوينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا – ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Starz Play App
تورينو – سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Starz Play App

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة
كولن – باير ليفركوزن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD
لايبزيج – فرايبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect
أونيون برلين – أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD
آينتراخت فرانكفورت – هوفنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 4 HD
شالكه – ماينتس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect

دوري كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

المباراة الموعد القناة الناقلة
مانشستر سيتي – تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول – ديربي كاونتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
نوتنجهام فورست – توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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