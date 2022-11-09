انت الان تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022 الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ، مع نظيره تشيلسي في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2022-2023ويسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الفوز على تشيلسي في هذه الموقعة النارية التي لا تقبل القسمة على أثنين.
موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين:
تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين:
تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium” بنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين