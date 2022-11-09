موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022 الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ، مع نظيره تشيلسي في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2022-2023ويسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الفوز على تشيلسي في هذه الموقعة النارية التي لا تقبل القسمة على أثنين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين: