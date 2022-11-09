موعد مباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2022-2023، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره ديربي كاونتي على أرضية ملعب آنفليد معقل الريدز.

ويسعى لاعبو ليفربول الفوز بمباراة واستكمال المشوار في رحالة كأس الرابطة وذلك الفوز على بعد توتنهام أمس الأحد في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف على أرضية ملعب توتنهام.

موعد مباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس الرابطة الإنجليزية :

تقام مباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس الرابطة الإنجليزية ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس الرابطة الإنجليزية:

تقوم قناة “beIN Sports 2 HD Premium بنقل أحداث المباراة