انت الان تتابع خبر جدول مواعيد مبايات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.. الكل في انتظارهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث كثيراً عن جدول مواعيد مبايات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة، وهذا حدث من خلال جماهير العرب وعشاقي مشجعي كرة القدم في كلاً من العالم ومصر، وذلك لأن الجميع يريدون معرفة العرس العالمي الذي يقام على أرض عربية.

-المجموعة الأولى يكون فيها قطر، الإكوادور، دولة السنغال، هولندا.

– المجموعة الثانية تضم إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، وفريق ويلز.

– المجموعة الثالثة تضم منتخبات الأرجنتين، السعودية، المكسيك، فضلا عن بولندا.

– المجموعة الرابعة تضم فرنسا، دولة الدنمارك، استراليا، تونس.

– أما بالنسبة للمجموعة الخامسة فتضم اليابان، كوستاريكا، المانيا، اسبانيا.

– المجموعة السادسة تضم بلجيكا، المغرب، كرواتيا، كندا.

– المجموعة السابعة تضم دولة الكاميرون، صربيا، البرازيل، سويسرا.

– أما المجموعة الثامنة فتضم غانا، اورجواي، كوريا الجنوبية، البرتغال.

القنوات الناقلة للمباريات كأس العالم

تردد القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022:

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أسعار تذاكر المباريات الافتتاحية بين دولة قطر ودولة الإكوادور

– الفئة الأولى: تبلغ حوالي 2250 ريال قطري.

– الفئة الثانية: تبلغ سعر تذاكرها حوالي 1600 ريال قطري.

– الفئة الثالثة: تبلغ أسعار التذاكر فيها حوالي 1100 ريال قطري.

– الفئة الرابعة: تبلغ أسعار التذاكر فيها حوالي 200 ريال قطري.