برشلونة يهزم أوساسونا ويزيد أوجاع الريال
عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوساسونا 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليغا.
وتقدم أوساسونا بهدف سجله ديفيد غارسيا في الدقيقة السادسة، وبعد نصف ساعة تلقى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء.
وتعادل برشلونة بهدف سجله بيدري في الدقيقة 48 قبل أن يسجل رافينيا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85.
وحقق فريق برشلونة انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويبتعد في صدارة الليغا بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه قاديش العنيد يوم الخميس المقبل.
في المقابل، مني أوساسونا بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية هذه الجولة.
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