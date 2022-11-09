بايرن ميونخ يكتسح بريمن ويُعزز صدارته

بايرن ميونخ يكتسح بريمن ويُعزز صدارتهحقق فريق بايرن ميونيخ فوزاً كاسحاً على حساب نظيره فيردر بريمن، بنتيجة 6-1 في الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني، على ملعب " آليانز آرينا ".

وسجل بايرن هدف التقدم عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 6، ثم تعادل بريمن عند طريق يونج في الدقيقة 10، ثم تقدم جنابري للبايرن في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 26 سجل جوريتسكا هدف ثالث للبايرن، وبعدها سجل سيرج جنابري الهدف الرابع والخامس في الدقائق 28 و82، ثم سجل ماتيس تيل الهدف السادس.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 31 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق4 نقاط مؤقتاً عن فرايبورج، بينما تجمد رصيد بريمن عند 21 نقطة في المركز السابع.