نابولى يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

نابولى يبتعد بصدارة الدوري الإيطاليعزز نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز عاشر توالياً الثلاثاء، وهذه المرة على حساب ضيفه إمبولي بهدفين نظيفين، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الـ"سيري أ".

وأحرز هدفي المباراة المكسيكي هيرفينغ لوزانو من ركلة جزاء في الدقيقة 69 والبولندي بيوتر زيلينسكي (88)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 38 نقطة في المركز الأول، وبفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان (29 نقطة) والذي يحلّ لاحقاً ضيفاً على كريمونيزي المتواضع.

ويحلق نابولي في الصدارة ساعياً إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ موسم 1989-1990، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

ودخل نابولي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين على مضيفه ومطارده المباشر السابق أتالانتا 2-1 السبت.

ويقدم نابولي عروضاً رائعة في مختلف المسابقات، ففضلا عن انتصاراته الـ12 وتعادلين في الدوري، حقق خمسة انتصارات متتالية مدوية في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة على ليفربول الإنجليزي وصيف الموسم الماضي 4-1 ورينجرز الاسكتلندي (3-صفر ذهابا وإيابا) وأياكس أمستردام الهولندي (6-1 و4-2)، قبل أن يسقط صفر-2 في أنفيلد في الجولة السادسة الأخيرة، في سقوطه الأول هذا الموسم في مختلف المسابقات.