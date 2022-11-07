يوفنتوس يستفيق ويصعق إنتر ميلان بثنائية

يوفنتوس يستفيق ويصعق إنتر ميلان بثنائيةسجل يوفنتوس هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على غريمه إنتر ميلان في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل أدريان رابيو الهدف الأول بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني، وأضاف نيكولو فاجيولي هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق ليمنح يوفنتوس انتصاره الخامس على التوالي في الدوري، ويصالح مشجعيه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

واعتقد دانيلو أنه سجل هدفا ليوفنتوس في الدقيقة 66 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد على اللاعب قبل دخول الكرة شباك الغريم إنتر.

وأصبح رصيد يوفنتوس 25 نقطة من 13 مباراة وارتقى إلى المركز الخامس، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر سابع الترتيب.

ويتصدر نابولي الدوري برصيد 35 نقطة وبفارق ست نقاط عن ميلان حامل اللقب بينما يملك لاتسيو وأتلانتا 27 نقطة.