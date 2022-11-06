نيوكاسل يواصل انتفاضته ويونايتد يتعثر مجدداً

نيوكاسل يواصل انتفاضته ويونايتد يتعثر مجدداًواصل نيوكاسل يونايتد انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحافظ على تواجده وسط الكبار في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 1 على مضيفه ساوثهامبتون، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس 2 - 1 على مضيفه وست هام يونايتد.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، علما بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتكبدها في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات.

وبادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق ميجيل ألميرون في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميلاه كريس وود وجوزيف ويلوك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و62 على الترتيب.

وأحرز رومان بيرود هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 89، لكن برونو غيمارايش أضاف الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ودشن أستون فيلا عهد مدربه الإسباني أوناي إيمري بفوز كبير 3 - 1 على ضيفه مانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي خاض لقائه الأول تحت قيادة إيمري الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب ستيفن جيرارد، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علما بأن هذا هو انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادلين، عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب (فيلا بارك)، معقل أستون فيلا، مشاركة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، حيث خاض المباراة بأكملها، لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة.

وتقدم أستون فيلا بهدف مبكر حمل توقيع ليون بايلي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله لوكاس ديني الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وقلص مانشستر يونايتد الفارق، عقب تسجيل لوك شاو هدفا للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في الدقيقة 45، غير أن جاكوب رامسي، عزز تقدم أستون فيلا بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين الفريقين يوم الخميس القادم على ملعب (أولد ترافورد)، معقل مانشستر يونايتد، حينما يلتقيان في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.