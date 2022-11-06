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نيمار ينقذ سان جيرمان من عاصفة لوريان

اجتاز باريس سان جيرمان محطة صعبة في الدوري الفرنسي بفوز شاق على مضيفه لوريان 2-1، في مباراة جمعتهما يوم الأحد، في الجولة 14 من المسابقة. نيمار ينقذ سان جيرمان من عاصفة لورياناجتاز باريس سان جيرمان محطة صعبة في الدوري الفرنسي بفوز شاق على مضيفه لوريان 2-1، في مباراة جمعتهما يوم الأحد، في الجولة 14 من المسابقة. وسجل نيمار جونيور ودانيلو بيريرا هدفي باريس في الدقيقتين 9 و81، بينما أحرز تيريم موفي هدف لوريان في الدقيقة 53. وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة ليواصل التحليق في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه لنس. في المقابل، تجمد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع.

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