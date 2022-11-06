أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه تشيلسي 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه غابرييل ماغاليس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.
ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.
كان أرسنال فقد الصدارة أمس السبت عقب فوز مانشستر سيتي على فولهام 2 - 1.
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