ميلان يجدد عقد مدربه بيولي

أعلن نادي ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم وبطل الموسم الماضي، أمس الاثنين، تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى جويلية 2025.

وكان عقد بيولي الذي استلم الإدارة الفنية لميلان في أكتوبر 2019، سينتهي في جوان المقبل.



وجاء تمديد عقد بيولي الذي قاد ميلان الموسم الماضي إلى لقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه والأولى منذ 11 عاما وتحديدا منذ موسم 2010-2011، عشية استضافة الفريق اللومباردي لسالزبورغ النمساوي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك بيولي (57 عاما) فرصة قيادة ميلان للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها سبع مرات.

ويحتاج ميلان إلى التعادل فقط مع سالزبورغ لحجز البطاقة الثانية للمجموعة الخامسة واللحاق بتشيلسي الإنجليزي المتصدر.

المصدر: وكالات