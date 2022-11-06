في ليلة وداع بيكيه.. برشلونة يتصدر الليغا
ودع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ملعب الفريق "كامب نو" بالدموع عندما غادر الملعب قبل نهاية المباراة التي فاز فيها البلوغرانا على ألميريا 2-صفر، في الجولة 13 للدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة في الدقيقة 49 عن طريق عثمان ديمبلي، قبل أن يضيف زميله فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وكانت المباراة هي الأخيرة لمدافع الفريق جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله اللعب نهائيا ورحيله عن الفريق، حيث شارك كأساسي قبل أن يخرج كبديل في الدقيقة 84 وسط تصفيق حار من جماهير برشلونة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيحل ضيفا على رايو فاييكانو بعد غد الأثنين.
على الجانب الأخر تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
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