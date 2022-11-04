بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم

بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدمأعلن لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرار بيكيه اعتزاله اللعب بشكل مفاجئ، ليضع بذلك حداً لمسيرته الكروية الحافلة مع منتخب بلاده والفريق الكاتالوني.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة عن بيكيه قوله: إنه سيخوض يوم غدٍ السبت آخر مباراة له على ملعب كامب نو.

وسيعتزل بيكيه بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي، قبل أن يتوقف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب نهائي كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق خلال أيام قليلة.

ويشار إلى أن بيكيه ترعرع في أكاديمية النادي الكتالوني "لا ماسيا" قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية للنادي، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ما وصف بالثورة التي قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر.