يونايتد يهزم سوسييداد وموناكو يتأهل

يونايتد يهزم سوسييداد وموناكو يتأهلتفوق مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-صفر في ختام دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" يوم الخميس، لكنه لم ينجز مهمته باكتفائه بوصافة المجموعة الخامسة.

ودخل الفريقان إلى اللقاء وقد ضمنا مسبقًا أحد المركزين الأولين، لكن يونايتد كان مطالبًا بالفوز بفارق هدفين أو أكثر لتصدر المجموعة بعد أن سقط على أرضه 1-صفر في الجولة الأولى ضد الفريق الباسكي.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة الى الدور ثمن النهائي، فيما يواجه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز الثالث في دوري الأبطال في الملحق المؤهل الى هذا الدور.

ونظرًا للفرق القادمة من المسابقة القارية الأم، مثل برشلونة وإشبيليه الإسبانيين وأياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي، سعت الأندية لتفادي الوصافة في يوروبا ليغ.

وأنهى سوسييداد ويونايتد المجموعة برصيد 15 نقطة لكل منهما ولكن الاول خطف الصدارة بفارق الاهداف (+8 مقابل +7).

وسجل الارجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (18 عامًا) هدف المباراة الوحيد من لعبة جميلة بعدما رفع الحارس الإسباني دافيد دي خيا كرة ارتقى لها البرتغالي برونو فرنانديز في منتصف الملعب ومررها الى مواطنه كريستيانو رونالدو ومنه الى الارجنتيني الشاب بينية نحو الجهة اليسرى الى مشارف المنطقة، استلمها وتوغل الى داخلها وأنهاها جميلة بيسراه في أعلى المرمى (17) مسجلا هدفه الاول مع الفريق.

وأتيحت فرصة ذهبية لرونالدو لمضاعفة النتيجة بعد أن خسر المدافع جون باتشيكو الكرة أمام منطقته، اقتنصها البرتغالي وحاول إسقاطها "لوب" فوق الحارس المتقدم لكنها كانت طويلة وتهادت على الطرف الاعلى من الشباك (42).

وأنقذ بعدها دي خيا الذي لم يستدعه المدرب لويس إنريكي في التشكيلة الاولية لمونديال قطر 2022، فريقه من هدف محقق عندما تصدى أولا لتسديدة قوية بعيدة من خارج المنطقة لأندوني غوروسابيل، تهيأت أمام بابلو مارين تابعها من مسافة قريبة ارتمى لها دي خيا اصطدت برأسه وتحولت الى ركنية (43).

ولم يشهد الشوط الثاني فرصا تذكر رغم محاولة المدرب الهولندي إريك تن هاغ تسجيل الهدف الثاني عبر الزج بماركوس راشفورد، علمًا أن البرازيلي أنتوني والفرنسي أنتوني مارسيال غابا بسبب الاصابة وجايدون سانشو بداعي المرض.

في المجموعة السادسة، وبعد أن كانت المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين أربع فرق لحجز المركزين الاولين، حسم فينورد الهولندي الصدارة بفوزه على ضيفه لاتسيو الايطالي 1-صفر، فيما كان المركز الثاني من نصيب ميدتيلاند الدنماركي الفائز على ضيفه شتورم غراتس النمساوي 2-صفر، علمًا أن جميع الفرق أنهت الترتيب برصيد 8 نقاط.

وفي السابعة، تعادل فرايبورغ الالماني الذي كان ضامنا للصدارة، مع مع مضيفه قره باغ الاذربجاني 1-1، وخطف نانت الفرنسي المركز الثاني بفوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر.

وفي الثامنة، تأهل موناكو الفرنسي لخوض الملحق المؤهل الى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه النجم الاحمر الصربي 4-1، فيما خسر فيرينتسفاروش المجري الذي طان ضامنا لصدارة المجموعة، أمام مضيفه طرابزون سبور التركي صفر-1.