باريس يعبر يوفنتوس وميلان يتأهل للدور الثاني

باريس يعبر يوفنتوس وميلان يتأهل للدور الثانيعاد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بانتصار تاريخي من إيطاليا، بالفوز على يوفنتوس بهدفين لواحد مساء أمس، في اختتام منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هدفي باريس كيليان مبابي، ونونو مينديس في الدقيقتين 13، و69 على التوالي، بينما أحرز ليوناردو بونوتشي هدف اليوفي الوحيد بالدقيقة 39.

وحقق العملاق الباريسي انتصاره الأول في معقل "السيدة العجوز"، وكرر نفس نتيجة المباراة الأولى، لكنه فشل في انتزاع صدارة المجموعة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 14 نقطة متساويًا مع بنفيكا البرتغالي، الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما تساوى يوفنتوس مع مكابي حيفا برصيد 3 نقاط، ليذهب الفريق الإيطالي للدوري الأوروبي.

بدوره، فاز ميلان الإيطالي على ضيفه سالزبورج برباعية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو".

أحرز ثلاثية ميلان كل من أوليفيه جيرو "هدفان" في الدقيقتين 14، و57 على الترتيب، ورادي كرونيتش بالدقيقة 46، وجونيور ميسياس في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني من المجموعة الخامسة، ليتأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة رفقة المتصدر تشيلسي الإنجليزي (13 نقطة)، بينما تجمد رصيد سالزبورج عند 6 نقاط بالمركز الثالث، وتأهل للدوري الأوروبي.

وتغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه إشبيلية الإسباني بثلاثية مقابل هدف على ملعب "الاتحاد".

وسجل ثلاثية السيتي ريكو لويس بالدقيقة 52، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 73، ورياض محرز بالدقيقة 83، بينما سجل هدف إشبيلية الوحيد رافائيل مير في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 5 نقاط في المركز الثالث، لينتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي نفس المجموعة، تعادل كوبنهاجن الدنماركي مع بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، ليحتل الأخير المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتذيل الفريق الدنماركي الترتيب برصيد 3 نقاط.