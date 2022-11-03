دوري أبطال أوروبا (مجموعات / جولة أخيرة): برنامج مباريات الثلاثاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباريات الساعة 18:45:

بورتو - أتلتيكو مدريد

باير ليفركوزن - كلوب بروج

مباريات الساعة 21:00:

ليفربول - نابولي

جلاسكو رينجرز - أياكس أمستردام

بايرن ميونيخ - انتر ميلان

فيكتوريا بلزن - برشلونة

سبورتينج لشبونة - آينتراخت فرانكفورت

مارسيليا - توتنهام

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