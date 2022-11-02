انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وطلائع الجيش القادمة يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر القادم خلال التوقف الدولي خاصة ان البطولة سوف يتم اقافها بسبب التوقف الدولى الخاص بالفيفا، في المواجهة التي ستقام ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي على ستاد السلام.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية في الثامنة مساءًا وبتوقيت الإمارات في الثامنة مساءًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوز مهم اليوم على حساب الداخلية في المواجهة التي سجل فيها الأهلي هدفين في ظرف ستة دقائق بالتحديد في الدقيقة 2 عن طريق محمد شريف وفي الدقيقة 6 عن طريق حمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة

وتذُاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش القادمة عبر قناة أون تايم سبورت الأولى الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.