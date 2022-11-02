انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو أهداف مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأربعاء في الدوري المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة أهداف مباراة الأهلي والداخلية والتي كانت اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجارى ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي كانت على ملعب السويس.

أهداف مباراة الأهلي والداخلية

وسجل النجم الدولي محمد شريف الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الثانية من المباراة بعد أن تلقى تمريرة أكثر من رائعة من قبل كريم فؤاد ليسجل الهدف الأول.

هدف الأهلي الثاني

وفي الدقيقة السادسة من المباراة سجل حمدي فتحي الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي بعد أن تصدي حارس مرمي الداخلية لتسديدة قوية من قبل كريم فواد لتعود الكرة إلى حمدي فتحي ليسدد بقوة في الشباك لتصبح النتيجة هدفين دون رد.