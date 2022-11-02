انت الان تتابع خبر "عرض خيالي".. الأهلي يوافق على انتقال نجم الفريق إلى الدوري القطري بـ 50 مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية من داخل النادي الأهلي، بأن الفترة الأخيرة قد شهدت وجود مفاوضات قوية بين إدارة النادي من جهة وبين أحد الأندية القطرية التي ترغب في الحصول على خدمات لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذا مقابل مبلغ مالي قد يصل لنحو 2 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري تقريبًا، وهو الأمر الذي جعل مسؤولي الأهلي يعلنوا عن موافقتهم المبدئية على رحيل اللاعب.

الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، بأن لاعب الفريق “حسين الشحات” قد تلقى عرض قوي من قبل أحد الأندية القطرية خلال الساعات الأخيرة بمبلغ مالي وصل لنحو 50 مليون جنيه، ولهذا فإن إدارة النادي قد أبدت موافقة مبدئية على بيع اللاعب وفي انتظار قرار المدرب مارسيل كولر.

وفي السياق ذاته، أوضح الإعلامي “عمر ربيع ياسين” بأن ثنائي النادي الأهلي حسين الشحات وكذلك رامي ربيعة في انتظار معرفة موقفهم النهائي من خلال المدرب السويسري، وذلك قبل اتخاذ أي قرار يخص رحيلهما عن القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات القادمة.

الخطيب يجهز 70 مليون جنيه لصفقات الشتاء

أكدت تقارير صحفية بأن الكابتن محمود الخطيب قد وعد المدرب السويسري، مارسيل كولر، بضخ مبالغ كبيرة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل التوقيع مع 3 أو 4 لاعبين جدد ومن بينهم محترف أجنبي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.

أشارت المصادر المسوؤلة في الأهلي، بأن النادي لا يمانع صرف أكثر من 70 مليون جنيه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وهذا بعدما اكتفى الأهلي بثلاث صفقات فقط في الميركاتو الصيفي الماضي.