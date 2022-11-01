انت الان تتابع خبر استقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم مجانا عبر الأقمار وتشكيلة الفريقين المتوقعة.. دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2022-2023 ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم على الأقمار الصناعية المختلفة. والتي يرغب في معرفتها الكثير من متابعي كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي ممن سيتابعون اللقاء عبر شاشات التلفاز، علماً أن تلك القنوات ستقدم المباراة باللغة الأجنبية، كما نرفق لكم تشكيلة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1-11-2022، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، بينما ستنطلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دُبي.

أنا عن تشكيل مباراة ليفربول ونابولي المتوقع اليوم في دوري أبطال أوروبا، فقد نشرت الكثير من الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة توقعات التشكيلة التي سيدخل بها الفريقين تلك المواجهة القوية والتي ستحسم متصدر المجموعة الأولى التي يتواجد بها ليفربول وصيف الترتيب بـ12 نقطة. وإليكم تشكيلة ليفربول ونابولي المتوقعة في مواجهة اليوم الحاسمة.

تشكيلة ليفربول ونابولي المتوقعة:

تشكيل ليفربول ضد نابولي المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: هارفي إليوت، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو.

تشكيل نابولي ضد ليفربول المتوقع”

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: ماريو روي، خوان جيسوس، مين جاي كيم، جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو أنجيسا، بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم وترددها