أنشيلوتي مهدد بالإيقاف 4 مباريات

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، معرضا لخطر الإيقاف لـ4 مباريات، بعد تصريحاته الغاضبة ضد التحكيم، عقب مباراة ريال مدريد وجيرونا في الليغا.
وتعادل الميرنجي بنتيجة 1-1 مع جيرونا، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات عقب المباراة: "هدف جيرونا جاء من ركلة جزاء اخترعها حكم المباراة على ماركو أسينسيو".
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن أنشيلوتي لم يكتف بالتصريح، لكنه ذهب أيضا إلى غرفة الحكام عقب المباراة من أجل الشكوى.
ونقلت لجنة النزاهة شكوى الحكام إلى لجنة المسابقات التي ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، لتحليل التصريحات واتخاذ قرار ضد المدرب الإيطالي.
وذكرت تقارير إسبانية أن أنشيلوتي مهدد بالإيقاف من مباراتين وحتى 4 مباريات وفقا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وسبق إيقاف خوسيه لويس جايا، لاعب فالنسيا، 4 مباريات بالموسم الماضي في واقعة مماثلة، عندما انتقد التحكيم في مباراة الخفافيش وأوساسونا.
المصدر: وكالات
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