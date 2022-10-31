انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام الداخلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديد 2022-2023 بعد الفوز بكأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضية أمام الزمالك بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الأمارات وبالتحديد على ستاذ هزاع بن زايدويسعى لاعبو الأهلي في استمرار سلسلة الانتصارات في المباريات القادمة من أجل تعوضه خاسرته للبطولة المحلية لموسمين متتالين حصل عليها غريمه التقليدي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري :