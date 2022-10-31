انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة.. الدوري الإيطالي كله حماس وينتظره الكل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدء كل عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة، وهو الذي يقام على العديد من ملاعب العالم، ومن أبرز المواجهات لقاء هيلاس فيرونا أمام روما في الدوري الإيطالي، وأيضاً مباراة إلتشي أمام خيتافي في الدوري الإسباني وغيرها من المباريات الأخرى المميزة.
جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم
إلتشي X خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
جدول مباريات الدوري الإيطالي اليوم
هيلاس فيرونا X روما – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مونزا X بولونيا – الساعة 9 على قناةAD SPORTS Premium 1
جدول مباريات الدوري التركي اليوم
سيفاس سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء
إسطنبول باشاك شهير X جيرسونسبور – الساعة 7 مساء
جدول مباريات الدوري المصري اليوم
الاتحاد السكندري X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة on time sport
المقاولون العرب X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا للسيدات اليوم
صن داونز X باييلسا كوينز – الساعة 6 مساء
وادي دجلة X مازيمبي – الساعة 9 مساء