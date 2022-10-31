انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة.. الدوري الإيطالي كله حماس وينتظره الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء كل عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة، وهو الذي يقام على العديد من ملاعب العالم، ومن أبرز المواجهات لقاء هيلاس فيرونا أمام روما في الدوري الإيطالي، وأيضاً مباراة إلتشي أمام خيتافي في الدوري الإسباني وغيرها من المباريات الأخرى المميزة.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم