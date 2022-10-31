انت الان تتابع خبر هجوم مرتضى منصور العنيف على شوبير بسبب السوبر: عايزين حق شيكابالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بفتح النار على الإعلامي أحمد شوبير، وذلك بسبب أنه احتفل بفوز النادي الأهلي بالسوبر المصري، وذلك من خلال قناة أون تايم سبورت الفضائية التي تملكها الدولة، وأيضاً طالب بحق شيكابالا قائد الزمالك وسباب النادي الأهلي له.

اجتماع منصور مع وزير الرياضة

وأكد مرتضى منصور في تصريحات من خلال فيديو بثه على قناته عبر اليوتيوب، قائلاً “اجتمعت مع أشرف صبحي ساعتين اليوم، تحدثنا في أمور كثيرة، ويوم الخميس في قناة الزمالك سأكشف عن تفاصيل الاجتماع والأزمات التي نتعرض لها عمداً”.

وأضاف منصور قائلاً “تم سبي من بعض جمهور الفريق المنافس، وتم سب قائد الزمالك، ومع ذلك هنئنا الفريق الفائز، وأنا قلت قبل المباراة إنني سأجتمع مع الوزير، وهذا بعيدًا عن المباراة، جماهير الزمالك كانت متحضرة ولم يتجاوزوا اطلاقًا، لكن بعض الجماهير التي تنتسب للأهلي زورًا سبوا قائد الزمالك”.

مرتضى منصور اتعرض للسباب هو وأسرته

وأكد مرتضى منصور قائلاً “أرسلت لأجهزة الدولة كل البذاءات التي أتعرض لها وأسرتي، وأنتظر قرار النائب العام الذي سيفصل هل صفحات الأهلي تابعة لـ محمود الخطيب أم لا، أنا لا أريد أن أكون جزء من الاحتقان في البلد، وهذا دوري السياسي، مدوح عباس لا يُحاسب، قدمنا كل المستندات التي تثبت أنه صرف هذه الأموال 4 مرات، ومع ذلك القاضي رفض رفع الحجز”.

منصور يطالب بحق شيكابالا

واستكمل مرتضى منصور قائلاً “نريد حق شيكابالا الذي تم سبه، وحقنا من شوبير الذي يقيم الأفراح في قناة أون تايم مع إنها قناة عامة وليست فئوية، مجلس إدارة الزمالك يرفض بشكل قاطع أن يحصل الزمالك على 30 مليون جنيه حق رعاية في السنة، مقابل مليار للأهلي، بالرغم من إننا أبطال الدوري والكأس، لكن للأسف هناك شيء غير طبيعي ولا يوجد عدالة”.