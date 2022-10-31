انت الان تتابع خبر ميدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مرتضى منصور: قدم استقالته من رئاسة الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام أحمد حسام ميدو بالكشف عن الكواليس الخاصة بالجلسة التي جمعت بين كلاً من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهي التي حدثت فيها الكثير من المفاجآت.

ممدوح عباس له مستحقات في الزمالك

وتحدث ميدو خلال تصريحات له في برنامج الريمونتادا الذي يبث على قناة المحور الفضائية، قائلاً “مرتضى منصور تقدم باستقالته للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بعدما صدر قرار برفض الطعن الذي قدمه مرتضى منصور على إيقاف حكم الحجز على أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس”.

وتابع ميدو قائلاً “ممدوح عباس لم يحصل على المستحقات الخاصة به من نادي الزمالك بعد هذا الحكم لأن هناك 15 يوما يمكن لمرتضى الاستئناف خلالهم، ممدوح عباس له مستحقات بقيمة 26 مليون جنيه و2 مليون ونصف دولار، أي أن ممدوح عباس له عند الزمالك حوالي 85 مليون جنيه”.

سبب تقديم مرتضى منصور استقالته لوزير الرياضة

وانهي ميدو حديثة قائلاً ” مرتضى قدم استقالته اليوم لوزير الشباب والرياضة بسبب الحجز على أرصدة نادي الزمالك”.