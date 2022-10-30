انت الان تتابع خبر اعلامي يشن هجوما قاسيا على الأهلي بعد فوزه بالسوبر على حساب الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خسر الفريق الاول لنادي الزمالك بنادي الزمالك أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي فى كأس السوبر المصري الذي خاضه الابيض باعتباره بطلا للدوري الممتاز ولكأس مصر، فيما شارك فيه الأهلي باعتباره وصيف البطولتين، وذلك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالامارات.

اعلامي سعودي يشن هجوما قاسيا على الأهلي

وشن الإعلامي السعودي جمال عارف هجوماً شديداً على النادي الأهلي حيث قال في تصريحات التليفزيونية: “الزمالك هو بطل البطولتين العريقيتن في مصر الدوري والكأس، لا أدري الأهلي يلعب السوبر بأي صفة أمام الزمالك بطل الدوري وكأس مصر”.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية عشر التي يتوج فيها المارد الأحمر بالبطولة خلال تاريخه، وسجل الأهداف كلا من برونو سافيو صفقه الأهلي الجديدة بعد خطأ من الزمالك، والهدف الثاني سجله البديل مريم فؤاد.

موعد مباراه الزمالك القادمة فى الدوري

ويعود الفارس الأبيض إلى رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة إنبي، يوم الاربعاء المقبل، فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز فى أول جولتين أمام سموحة بهدفين نظيفين ثم أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين أيضا دون مقابل.

موعد مباراه الاهلي المقبلة في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الداخلية يوم الاربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.