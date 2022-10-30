انت الان تتابع خبر "رغم تسجيله لهدف" محمد صلاح يتعرض لضربة موجعة وصدمة قوية من ليفربول عقب هزيمة ليدز يونايتد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - للمرة الثانية على التوالي يخسر فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث واصل الريدز بقيادة الفرعون المصري نزيف النقاط المستمر له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الثانية له على التوالي في الدوري الإنجليزي، وذلك عقب خسارته في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق ليدز يونايتد مساء أمس في الأسبوع الثالث عر من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2/1 على أرضية ملعب الأنفيلد، وكان فريق ليفربول قد خسر أيضا في المباراة السابقة له في الدوري أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 1/0.

وقد أثارت هزيمة ليفربول أمام ليدز يونايتد غضب جميع محبي ومتابعي وعشاق الريدز في جميع أنحاء العالم، حيث بات الفرق مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم القادم بسبب ابتعاده كل البعد عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري، وهذا ما جعل إدارة ليفربول تفكر جليا في كيفية مواجهة خطر الابتعاد عن المشاركة في البطولات الاوروبية العام القادم والتي ستتبب الكثير من الخسائر المادية للريدز، ولذلك أكدت التقارير الإخبارية أن إدارة ليفربول بصدد اتخاذ قرار صادم بشأن الفرعون المصري محمد صلاح.

فبرغم تألق الفرعون مع الفريق في دوري أبطال أوروبا ورغم تسجيله لهدف ليفربول الوحيد أمام ليدز يونايتد إلا أن الغدارة تفكر في الاستغناء عن محمد صلاح في الموسم القادم والاستفادة من ثمنه لتعويض خسائر عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا في حالة استمرا الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي.