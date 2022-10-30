انت الان تتابع خبر خلاص تعبت.. مرتضي منصور يعلن عن "صدمة جديدة" لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك صدمة جديدة للجماهير البيضاء التى كانت تطمح فى الحفاظ على الأجواء المميزة داخل الفريق الأول بعدما أن حقق لقب الدوري الموسم الماضي تحت قيادة مديره الفني الكبير جيسوالدو فيريرا ولكن هزيمة السوبر أمام الأهلى على ما يبدو سيكون لها الكثير من التوابع.

مرتضي منصور يعلن عن صدمة جديدة لجماهير الزمالك

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رفض المحكمة المختصة التظلم بشأن الحجز على أرصدة نادى الزمالك فى البنوك ، يذكر أن المحكمة فى الجلسة السابقة قامت بتأجيل الدعوي التى قام برفعها رئيس إدارة النادى الأبيض حتي يوم 30 أكتوبر مع مواصلة الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك لصالح ممدوح عباس.

الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك من المتوقع أن يكون له توابع كبيرة على الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة والأمر لا يقتصر فقط على فريق كرة القدم ولكن على كافة الأنشطة الرياضية الأخري على الرغم من نجاح مرتضي منصور فى توفير السيولة المالية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

أمير مرتضي منصور

مرتضي منصور قد أكد فى وقت سابق نيته فى الرحيل عن إدارة الزمالك فى حالة إستمرار الحجز على أرصدة النادى فى البنوك والحال ذاته ينطبق على أمير مرتضي منصور الذى أكد هو الأخر تفكيره فى الرحيل عن منصب المشرف على الكرة بالزمالك بسبب الأزمة المالية ولكن حتى الأن لم يعلن الثنائي عن موقفهما.

جدير بالذكر أن الزمالك من المقرر أن يخوض مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام المصري أمام فريق إنبي وتطمح الجماهير البيضاء العودة إلي مسار الإنتصارات بعد فقدانه أمام الأهلى الذى تمكن من الصعود إلي منصات التتويج للمرة الأولي هذا الموسم.