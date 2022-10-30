انت الان تتابع خبر "مش وقته".. محمد صلاح يتعرض لصدمة قوية بعد قرار غريب من إدارة ليفربول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت تقارير صحفية صباح اليوم، بأن إدارة ليفربول قد بدأت تفكر جيدًا في كيفية التعامل مع الوضع المالي للنادي في حال عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو أمر أصبح محتمل بشكل كبير للغاية في الوقت الحالي، بعدما بات ليفربول في المركز التاسع برصيد 16 نقطة وبفارق وصل لـ13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول و12 نقطة عن الأرسنال صاحب المركز الثاني بـ28 نقطة.

صدمة قوية لـ محمد صلاح في ليفربول

كشفت التقارير عن كون إدارة ليفربول، ستجبر المدرب الألماني يورجن كلوب على التنازل عن عدد من لاعبيه الكبار في الموسم القادم، في حال لم يتأهل الريدز إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا من أجل تقليل فاتورة الرواتب داخل النادي، وخاصة لكون عدم الصعود للتشامبونزليج، سيجعل الإدارة تخسر ملايين اليوروهات في الموسم القادم.

وأوضحت الصحافة الإنجليزية عن كون الأسم الأول الذي يمكن بأن يغادر ليفربول في هذه الحالة، هو الدولي المصري “محمد صلاح”، وذلك لعدة أسباب أبرزها:

رغبة ليفربول في تقليل فاتورة الرواتب وصلاح هو صاحب الراتب الأعلى في النادي، حيث يتقاضى نحو 400 ألف استرليني في الأسبوع.

رغبة محمد صلاح في المشاركة بدوري أبطال أوروبا واستمرار أرقامه القياسية كأكثر عربي وأفريقي تسجيلًا للأهداف في أعرق المسابقات الأوروبية.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

تقام مباراة ليفربول المقبلة في إطار دوري أبطال أوروبا وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر 2022 وذلك على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأبطال، حيث يسعى ليفربول إلى رد هزيمته برباعية أمام نابولي، وتحقيق نتيجة عريضة تجعله يتصدر تلك المجموعة.