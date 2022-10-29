اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد خسارة السوبر.. موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي بالدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسيطر حالة من الحزن على جماهير نادي الزمالك، بعد خسارة السوبر المصري أمام الأهلي أمس في الإمارات بهدفين بدون مقابل، خاصة وأن الأهلي تفوق في الجانب الخططي والتيكتيكي بشوطي المباراة، الذي فسره المارد الأحمر بتسجيل هدفين عن طريق اللاعب البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعقد المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك اليوم السبت، اجتماعا مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة نسيان الخسارة والتركيز في مباريات الدوري المقبلة حتى يتمكن من الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، خاصة وأن الزمالك تنتظره مباراة قوية يوم الأربعاء المقبل إمام إنبي بالدوري.

وقال فيريرا، خلال الجلسة مع اللاعبين أن أخطاء الفريق كان السبب في خسارة السوبر المصري أمس، بالإضافة إلى عدم التزام بعض اللاعبين بتعليماته خلال المباراة، وشدد أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء الفنية خلال المرحلة المقبلة، حتى يتمكن الفريق من الخروج من كبوة خسارة السوبر أمام الأهلي.

موعد مباراة الزمالك أمام إنبي

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل الثاني من نوفمبر المقبل، بعد قرار رابطة الأندية بتقديم موعد المباراة لتلعب مع الجولة الثالثة بدلا من الرابعة، وتأجيل مباراة الزمالك مع بيراميدز وذلك لانشغال الأخير بمباراة في الكونفدرالية الإفريقية.

وتلعب مباراة الزمالك وإنبي يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتكون المباراة منقولة على قناة أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات، حيث يسعى فيريرا واللاعبين للعودة للانتصارات سريعا لعدم التأثر بخسارة بطولة السوبر المصري ومواصلة الفوز في الدوري بعد الفوز في الجولة الأولى على سموحة والثانية على سموحة بهدفين بدون مقابل في كل مباراة.