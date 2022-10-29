انت الان تتابع خبر مين متصدر.. جدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي 2022-2023 بعد هدف محمد صلاح اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هدف محمد صلاح اليوم كان له مردود على جدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي بالأخص أن هالاند لم يتمكن من المشاركة فى مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي وذلك جعل الفرصة متاحة أمام محمد صلاح من أجل تقليص فارق الأهداف مع نجم منتخب النرويج الذى يعيش أفضل أحواله منذ بداية الموسم الحالي.

جدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

هدف محمد صلاح اليوم فى مرمي ليدز يونايتد جعل اللاعب المصري يصل إلي هدفه الرابع هذا الموسم بينما يحتل هالاند المركز الأول برصيد 16 هدف ولذلك مهمة لاعب ليفربول ستكون فى غاية الصعوبة هذا الموسم من أجل مناطحة نجم النرويج على الحذاء الذهبي.

جدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

جدير بالذكر أن هاري كين اللاعب الكبير ونجم توتنهام يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف ويأتى فى المركز الثاني لاعب فولهام ومنتخب صربيا الكسندر ميتروفيتش برصيد 9 أهداف وذلك تعتبر مفاجأة غير متوقعة بالأخص أن فولهام هو أحد الفرق الصاعدة من التشامبيونشيب ولكن المفاجأة لم تقتصر فقط على اللاعب الكسندر ميتروفيتش بالأخص أن ايفان توني اللاعب الإنجليزي هو الأخر تمكن من تسجيل 8 أهداف مع فريق برينتفورد الذى لا ينافس على اللقب كما هو الحال على فريق فولهام.

محمد صلاح بهذا الهدف يحتل المركز الثامن برصيد 4 أهداف ولكن من المتوقع أن يتمكن نجم مصر من تسجيل المزيد من الأهداف خلال الأسابيع المقبلة وتقليص الفارق مع هالاند نجم مانشستر سيتي المتوقع عدم مشاركته فى مباراة إشبيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.