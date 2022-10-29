انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022، مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد على أرضية ملعب آنفيلد.

ويسعى لاعبو ليفربول حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة الماضية من البطولة المحلية أمام نوتنجهام فورست متذيل الدوري بنتيجة هدف نظيف.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي :