انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. جولات قوية ينتظرها كل المشاهدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نزفر لجميع عشاق الساحرة المستديرة اليوم جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، وذلك لأن الملاعب الأوروبية تنتظر الكثير من الجولات الجديدة القوية، وتسعي العديد من الفرق لتحقيق النتائج المميزة للحصول على كأس العالم.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي – مانشستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بورنموث – توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برينتفورد – وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect برايتون – تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium كريستال بالاس – ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect نيوكاسل – أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فولهام – إيفرتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول – ليدز يونايتد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا – سيلتا فيجو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 قادش – أتلتيكو مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية – رايو فاييكانو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا – برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

جدول مباريات الدوري الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ – ماينز 05 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 لايبزيج – باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 فولفسبورج – بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية TOD App – beIN SPORTS شتوتجارت – أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 English أينتراخت فرانكفورت – بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

جدول مباريات الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي – ساسوولو 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي – يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر ميلانو – سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

جدول مباريات الدوري الفرنسي

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان – تروا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستراسبورج – مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

مباريات ودية اليوم السبت