انت الان تتابع خبر تعليق فيريرا على خسارة الزمالك السوبر المصري: المباراة انتهت خلاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بالتعليق على خسارة الأبيض أمام الأهلي، وذلك في بطولة كأس السوبر المصري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

حصول الأهلي على لقب كأس السوبر المصري

وعلق فيريرا في تصريحاته الصحفية التي جاءت بعد المباراة، قائلاً “مواجهة الأهلي فهمتنا أن عندنا المقدرة ننافس بقوة علي البطولات وده هدفنا القادم والشوط الثاني كان أفضل بالنسبة لنا والهدف الثاني كانت المباراة انتهت خلاص”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب كاس السوبر المصري للمرة الـ 12 في تاريخه بالفوز على حساب الزمالك بـ 2 هدف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وسجل الأحمر برونو سافيو في الدقيقة 39 وكريم فؤاد في الدقيقة 91 وحصل الأهلي على هذه البطولة برقم 12 في التاريخ.