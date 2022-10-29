انت الان تتابع خبر اتفرج .. سيد عبد الحفيظ يقبل رأس مؤمن زكريا.. صورة أثرت على الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بالحرص على مشاركة كل جمهوره بصورة جديدة ومؤثرة له، وهو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

صورة سيد عبد الحفيظ وهو يقبل رأس مؤمن زكريا

وظهر في الصورة سيد عبد الحفيظ وهو يقبل رأس اللاعب السابق مؤمن زكريا على الملعب، وهذه الصورة حصلت على إعجاب جميع متابعيه مؤخراً، وتعد من أكثر الأشياء التي جعلت الكثيرين يتفاعلون معها بشكل كبير.