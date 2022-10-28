تطورات حالة مدافع أرسنال بعد تعرضه للطعن في ميلانو

تعرض الإسباني بابلو ماري، مدافع أرسنال الإنجليزي والمعار لـ مونزا الإيطالي، للطعن من قبل أحد الأشخاص في مول تجاري بإيطاليا.

وبحسب شبكة RAI News الإيطالية، فأن بابلو ماري كان أحد 6 أشخاص تعرضوا للطعن من قبل شخص مجنون في إحدى المحلات التجارية الشهيرة بمدينة ميلان.

وذكر التقرير أن رجلا يبلغ 46 عاما، قام بسحب سكين وأخذ في طعن الناس بشكل عشوائي، وتوفى أحد المُعتدى عليهم، إضافة إلى 3 أشخاص في حالة حرجة.

وأشار التقرير إلى أن بابلو ماري في وعيه الكامل بعد تعرضه للطعن، ويتواجد حاليا في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



بدوره كشف أرسنال في بيان عن تطورات الوضع الصحي لمدافعه الإسباني وأكد أن صحته بخير.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي: "لقد صدمنا جميعا لسماع الأنباء الرهيبة عن هجوم الطعن في إيطاليا، والذي نقل عددا من الأشخاص إلى المستشفى، بما في ذلك قلب دفاعنا المعار بابلو ماري".

وأضاف البيان: "لقد كنا على اتصال بوكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يصب بجروح خطيرة، قلوبنا مع بابلو والضحايا الآخرين لهذا الحادث المروع".

وجاء في بيان لفريق مونزا الإيطالي الذي يلعب له المدافع البالغ 29 سنة: "بابلو ماري أصيب بجرح عميق في ظهره، لكن لحسن الحظ لم يصب أي أعضاء حيوية مثل الرئتين أو أي شيء آخر، حياته ليست في خطر، يجب أن يتعافى بسرعة، لديه عدد قليل من الإصابات، ولكنه ليست جدية، فهو واع ولديه غرز".

المصدر: وكالات