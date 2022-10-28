قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بسبب ما بدر منه في مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-0) يوم 16 أكتوبر الجاري، في الجولة 11 "للبريميرليغ".
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له اليوم الخميس: "تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".
وأضاف: "أقر المدرب بأن تصرفه في الدقيقة 86 كان غير لائق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع".
وحصل كلوب على بطاقة حمراء، بعد أن دخل في مشادة مع الحكم المساعد، لعدم احتساب مخالفة لصالح النجم المصري محمد صلاح بعد تعرضه للإعاقة من قبل البرتغالي برناردو سيلفا.
وقال كلوب عقب المباراة، إنه غير فخور بسلوكه في تلك اللقطة، وأنه استحق الطرد بالفعل.
ولا يزال بإمكان ليفربول، الاستئناف على تلك العقوبة التي فرضت على المدرب الألماني.
يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الإنجليزي يعاقب كلوب بسبب صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.