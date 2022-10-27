انت الان تتابع خبر عاجل.. كولر يعلن عن مفاجأة خاصة قبل مباراة الزمالك ومهام خاصة لثنائي الفريق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في المباراة الشرسة المنتظرة بفارغ الصبر أمام منافسه الدائم الزمالك في قمة السوبر المصري بالإمارات، قرر السويسري مارسيل كوهلر، مدرب النادي الأهلي، بدء مهاجم النادي الأهلي مباراة غدا الجمعة 28 أكتوبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يستضيف استاد هزاع بن زايد إحدى أهم مباريات الديربي في تاريخ إفريقيا بين المارد الأحمر والفارس الأبيض .

كولر يستقر على مهاجم الأهلي

وسنعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل حول اللاعب الذي استقر عليه كولر لبدء مباراة غد امام نادي الزمالك المصري حيث انه من أجل استبدال محمد شريف، الذي تراجع مستواه الفني بشكل كبير، يفكر المدرب السويسري في تغيير تشكيلة فريقه ضد الفارس الأبيض بدلا من ذلك، ينوي أن يبدأ المهاجم شادي حسين وفي سياق متصل قد تم تأكيد غياب ألو ديانج عن المباراة بسبب اصابته في مباراته مع نادي أسوان في الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

تعليمات كولر لنجمي الفريق

وقام مارسيل كولر بتحذير اللاعبين من خطوة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك حيث كلف مارسيل كولر الثنائي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق بمحاولة إيقافه والتعامل معه للحد من خطورته ويرى مارسيل كولر خلال حديثه ايضا أن خطورة الزمالك لا تتوقف فقط على إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ولكن حذر بشدة من تحركات وانطلاقات أحمد أبو الفتوح في الجبهة اليسرى.