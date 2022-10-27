انت الان تتابع خبر "احنا الأبطال وهو المنافس".. تصريح مثير من محمد الشناوي قبل مواجهة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنتظر جماهير وعشاق الكرة المصرية مواجهة جديدة تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى كأس السوبر المصري يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب هذاع بن زايد فى دولة الإمارات العربية، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنه بتوقيت السعودية.

ويدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بإعتباره بطلا لبطولة الدورى المصرى وكأس مصر، فيما يدخل الأهلي اللقاء بصفته وصيف البطولتين، ويسعى كلا الفريقين للفوز من أجل إسعاد الجماهير العاشقة.

وتحدث محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والحارس الاول للفريق خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم لمباراة، حيث أشار أن النادي الأهلي اكبر ناد فى أفريقيا، وان الجماهير تناست ذلك ودور اللاعبين هو تفكيرهم بقيمة الأهلي خاصة أنهم حققوا افريقيا مرتين والسوبر الافريقي مرتين أيضاً كما صعد الى كأس العالم للأندية ومؤكدا أن الخسارة واردة لاي فريق.

واضاف الشناوي: حدث دروب فتره الفريق، وهذا ليس معناه ان تمحي تاريخنا لان التاريخ لا يحذف والنادي الاهلي هو صاحب التاريخ والحاضر والمستقبل، والاهلي دائماً هو البطل والزمالك بينافسنا وبنوعد جماهير الأهلي ان كل البطولات في الفترة القادمة ستكون من نصيب الاهلي.

تردد قناه أبو ظبي الرياضيه الناقلة لكأس السوبر

وتبث فعاليات اللقاء الذي يجمع بين الاهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت، كما تنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضيه بتردد نايل سات: 11411، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 3/4.